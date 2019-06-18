Прогнозы на жд-сообщение с «Л-ДНР» и шанс для Минских соглашений. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 18 июня.

Политика



Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоится 12 июля.



Президент Владимир Зеленский встретился в Берлине со своим немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером. Президенты обсудили возможность функционирования «нормандского формата» и освобождение украинских моряков, задержанных ФСБ РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



Украина изменит формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в случае отсутствия прогресса в рамках Минских договоренностей, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, минский формат пока имеет доверие, однако «мы не можем ждать еще 5 лет».



В Генштабе Украины заявили, что около 82 тысяч российских военнослужащих находятся на оккупированном Донбассе, в аннексированном Крыму и вдоль украинско-российской границы.



Экономика



Кабинет министров принял стратегию для ПАО «Укрзализныця» на 2019 — 2023 годы. В документе предусматривается вариант возобновления жд-сообщения с оккупированной частью Донбасса. В частности, прогнозируются объемы поставок угля, железной руды и черных металлов.



Общество



Нидерландский телеканал Nieuwsuur назвал имена пяти предполагаемых подозреваемых в причастности к крушению малайзийского «Боинга 777» рейса МН17 в небе над Донецкой областью в 2014 году. Специальная следственная группа официально назовет имена подозреваемых завтра, 19 июня. Однако, как заявили в МИД Украины, будут озвучены имена только четырех подозреваемых.



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