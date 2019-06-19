Волкер заявил о желании встретиться с переговорщиками РФ по Донбассу

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании встретиться с российской стороной для обсуждения путей достижения мира на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба американского Сената.



Волкер отметил, что не видит стремления РФ в новых контактах по вопросам Донбасса.



По его словам, за последние 18 месяцев «Россия не двигалась вперед и не выражала интереса к прогрессу».



«Я хотел бы провести встречу с моими российскими коллегами в недалеком будущем, но я пока не знаю, в каком формате это возможно. Я согласен встретиться с ними, чтобы обсудить дальнейшие шаги, если Россия всерьез захочет добиться прогресса», — отметил он.



Спецпредставитель Госдепа также заявил, что в отличие от Украины, РФ не стремится выполнять Минские договоренности.



В качестве спецпредставителя Госдепа Курт Волкер провел четыре встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым — 3 в 2017 году и одну в 2018 году.

