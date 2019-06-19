СМИ: Точная дата визита Зеленского в США пока не определена

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не определена. Об этом сообщает «Зеркало недели».



Во время слушаний «Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность России» в комитете по международным отношениям Сената Конгресса США накануне во вторник Волкер подтвердил приглашение президента Трампа Зеленскому посетить США.



«Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать», – отметил Волкер.



Он также сообщил, что в ближайшее время делегация правительства США может посетить Киев с визитом.



В ходе выступления в комитете Сената, согласно сообщению в Twitter, Волкер подчеркнул, что Украина безвозвратно потеряна для российского господства в рамках «Русского мира», но «мир и улучшение отношений все еще возможны».



Вместе с тем он отметил, что США готовы работать с российским правительством, чтобы положить конец боевым действиям и для выполнения Минских соглашений.