Bellingcat обнародовал имена подозреваемых в сбитии рейса МН17

Инициативная группа расследователей Bellingcat обнародовали имена подозреваемых в причастности к уничтожению Боинг-777 рейса МН17 над Донбассом.



В расследовании Bellingcat не указывается, кто конкретно отдал приказ выпустить ракету или нажать кнопку спусковой установки. В докладе указывается, что к авиакатастрофе могут быть причастны следующие лица:



- Валерий Стельмах – до момента выпуска ракеты системы «Бук» информировал свое командование телефону о приближении самолета;



- Леонид Харченко, генерал-майор Сергей Дубинский и его заместитель Олег Пулатов – занимались транспортировкой установки «Бук» в Украину и обратно;



- Игорь Гиркин / Стрелков (позывной Стрелок) - летом 2014-го был «министром обороны ДНР». Расследователи установили, что бывший полковник ФСБ утром 18 июля (2014) участвовал в одной из опубликованных разговоров с Сергеем Дубинским, который был связан с эвакуацией установки «Бук» с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию.

19 июня Международная совместная следственная группа (JIT) планирует обнародовать имена подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing МН17 в небе над Донбассом.



Ожидается, что JIT объявит, кто несет ответственность за пуск ракеты по пассажирскому самолету. Ранее команда расследователей Bellingcat установила имена российских солдат, которые причастны к перемещению российского ЗРК Бук на территорию Донбасса.



Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.



Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК «Бук», который доставили на Донбасс с территории России.