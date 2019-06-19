Ефремову продлили арест

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Ефремов удерживается в СИЗО уже 3 года.

Александра Ефремова задержали по подозрению в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка группировки «ЛНР» и незаконное завладение имуществом «Луганскугля».



Также он обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.



Ранее стало известно, что Ефремов будет зачислен в первую десятку избирательного списка партии «Оппозиционный блок» на внеочередных выборах в Верховную Раду. При этом в Центральной избирательной комиссии исключили возможность участия Ефремова в парламентских выборах.

