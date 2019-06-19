Возле Станицы Луганской — новые траншеи и зенитная установка. Перемирие в этом районе так и не началось

СММ ОБСЕ зафиксировала новые траншеи и зенитную установку вблизи участка разведения сил и средств в Станице Луганской. Об этом сообщается в отчете миссии.



15 и 16 июня беспилотник СММ обнаружил две траншеи протяженностью 100 и 150 метров, которые не присутствовали в этом районе по состоянию на 2 июня.



Траншея, увеличенная в длине на 100 метров, находилась в 650 метрах от блокпоста боевиков группировки «ЛНР».



Кроме этого, БПЛА также зафиксировал 1 зенитную установку среди нежилых поврежденных домов на участке разведения, примерно в 110 метрах от вышеуказанной траншеи.



Вторая траншея находилась за пределами участка разведения, однако недалеко от домов гражданского населения.



17 июня в этом районе были зафиксированы боевые действия.

На встрече 5 июня Трехсторонняя контактная группа договорилась об объявлении перемирия вблизи Станицы Луганской с 10 июня. Договоренность была нарушена, в результате чего разведения вооруженных сил и средств так и не состоялось.



Стороны не могут провести разведения сил и средств в данном районе уже почти 2 года.