Сурков представит РФ в «нормандском формате» и думает над возобновлением диалога с Волкером

На предстоящей июльской встрече советников лидеров стран «нормандской четверки» Россию будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков. Об этом российскому агентству ТАСС сообщил близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.



Кроме того, эту информацию подтвердили и в администрации президента России. «Да, все так», — ответил на вопрос ТАСС заместитель начальника управления по приграничному сотрудничеству администрации президента РФ Михаил Арутюнов.



По словам Чеснакова, Сурков находится в постоянном контакте со своими немецким и французским коллегами Яном Хеккером и Эмманюэлем Бонном. «Они работают над повесткой дня будущей встречи, которая должна состояться в середине следующего месяца», — отметил он.



Одновременно изучается возможность возобновления контактов по Украине и с США. Как рассказал Чеснаков, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер вышел на Суркова с предложением о новой встрече.



«Письмо от Волкера поступило примерно неделю назад», — сообщил Чеснаков. Он добавил, что ответ готовится, но его содержание ему не известно.

По итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель было объявлено, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» пройдет 12 июля.



По информации Reuters и других источников, Владислав Сурков является кремлевским куратором политического направления в группировках «ДНР» и «ЛНР».



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также Сурков находится в санкционном списке Украины.