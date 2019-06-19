В Донецке рассказали о повреждении домов, больницы и бассейна обстрелами

В результате обстрела обстрела в Петровском районе неподконтрольного властям Донецка сегодня были повреждены здания детской больницы, плавательного бассейна и частные дома. Об этом сообщает «представительство СЦКК» при группировке «ДНР».



В частности, были опубликованы фотографии последствий обстрела бассейна «Петровский».

Фото: «СЦКК ЛНР»

Кроме того, опубликованы фотографии с повреждениями детской городской клинической больницы № 4 по улице Карамзина, 8. В частности, фото были опубликованы в местном сообществе «Донецк | Петровский район» во «ВКонтакте».

Также были показаны повреждения частных домов по улице Козлова в Петровском районе Донецка.

Все фото: Донецк | Петровский район / ВКонтакте