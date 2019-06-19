В Минске не договорились о «хлебном перемирии» на Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик выразил надежду, что стороны конфликта на Донбассе согласуют очередное перемирие к следующему заседанию в Минске которое состоится 2 июля. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«По вопросу перемирия. Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом хлебном перемирии, они, к сожалению, сегодня не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления», — отметил Сайдик.



Подготовкой к «хлебному перемирию» займется подгруппа по безопасности ТКГ, отметила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.



«В этих условиях СММ ОБСЕ должна получить надежный и безопасный доступ по всей территории Украины, согласно ее мандату», — подчеркнула она.



Украинская сторона также констатировала, что обострение ситуации в последнее время препятствует введению режима тишины для мирных жителей по обе стороны линии столкновения.