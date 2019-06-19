Один украинский военный погиб, еще один ранен на Донбассе с начала суток

Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», — говорится в сообщении.



Всего боевиков обвинили в четырех случаях нарушения режима прекращения огня из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.