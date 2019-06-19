«Квартал 95» объявил о поиске актера, который будет пародировать Зеленского

Студия «Квартал 95» объявила о поиске актера, который будет пародировать основателя студии и президента Украины Владимира Зеленского. Сообщение о начале «народного кастинга» опубликовано на сайте студии.



Отмечается, что в конкурсе может поучаствовать любой желающий. «Главное — продемонстрировать голос с хрипотцой», — подчеркнули в «Квартале 95».



«Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, так что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной администрации президента, присылайте свое видео по адресу: [email protected]», — сказано в сообщении.



Победителю обещают появление на концерте-съемке «Вечернего квартала».