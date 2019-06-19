«Хмурый» отрицает причастность к катастрофе MH17

Отставной российский офицер Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), которого Международная следственная группа назвала одним из четырех главных подозреваемых по делу о крушении «Боинга» рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года, отрицает обвинения в свой адрес. Об этом он заявил в комментарии BBC.



Дубинский в первые месяцы боевых действий на востоке Украины возглавлял контрразведку группировки «ДНР». По данным следствия, он участвовал в транспортировки «Бука» из Донецка в Снежное.



«Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки "Бук"] — это из области даже не фантастики. Это в Кащенко», — заявил Дубинский.



Он утверждает, что 17 июля, когда был сбит самолет, находился в Донецке. Дубинский заверил, что позднее не посещал место крушения, так как черные ящики привезли ему в кабинет. Также «Хмурый» заявил, что Олег Пулатов и Леонид Харченко не имели отношения к крушению самолета.



«Ни я, ни мои подчиненные никакого отношения к сбитию МН-17 не имеем. Лично я и известные мне люди ни от кого не получали и никому не передавали никаких приказов о поражении воздушных целей 17 июля. Соответственно, я не знаю, кто и кому мог отдать подобный приказ», — сказал он.

19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.