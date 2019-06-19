Зеленский прокомментировал выводы следствия о крушении «Боинга» MH17

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что международный трибунал накажет всех виновных в крушении самолета «Боинг» рейса MH-17 над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в сообщении администрации президента в Twitter.



Также он поприветствовал выводы международной следственной группы по MH17.



«Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин», — отмечается в сообщении.

19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.