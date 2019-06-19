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Киевский университет восстановил Портнова в должности профессора. Готовится акция протеста

19 июня 2019, 21:23

Киевский университет восстановил Портнова в должности профессора. Готовится акция протеста

Бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов с сентября снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко. Об этом заявил руководитель отдела кадров университета Алексей Иванченко, передает «Радио Свобода».

«Портнова Андрея Владимировича принять с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права», — процитировал Иванченко приказ о трудоустройстве.

По его словам, процедура принятия на работу до проведения конкурса применяется для всех внештатных преподавателей.

«Конкурс обычно происходит где-то внутри учебного года, зимой или весной, иногда бывает несколько конкурсов. Если человек проходит конкурс, он зачисляется потом, на следующий учебный год, уже как штатный преподаватель. Не проходит конкурс — 30 июня мы с этим человеком прощаемся», — рассказал Иванов.

По словам главы отдела кадров, Портнов работал на кафедре конституционного права юрфака КНУ имени Шевченко с 2009 по февраль 2014 года, когда его уволили.

Ряд научных сотрудников университета и выпускников призвали студентов КНУ выйти 20 июня в 18:30 под Красный корпус на акцию протеста против восстановления Портнова в учебном заведении.


Сам Портнов в своем Telegram-канале написал, что «поддерживает любой протест, кроме голодовки». «Граждане должны свободно выражать свои мысли и проводить досуг в любом удобном для них формате», — подчеркнул экс-замглавы АП. Кроме того, по словам Портнова, его «не восстанавливали, а заново приняли на кафедру конституционного права».

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