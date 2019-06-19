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Жена Медведчука увеличила долю в российском нефтебизнесе

19 июня 2019, 22:46

Жена Медведчука увеличила долю в российском нефтебизнесе

Жена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует уже не 50%, а 61% российской компании «НЗНП Трейд», которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России. Ее бизнес-партнер, компания бизнесмена-агрария Сергея Кислова, вышла из соучредителей, сообщают со ссылкой на реестр юридических лиц РФ программа «Схемы» на «Радио Свобода».

Изменения в учредителях «НЗНП Трейд» состоялись в конце мая 2019 года. 23 мая доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через Tumillon Investments Ltd, выросла с 50,1% до 61%.

По состоянию на 19 июня 2019 года доли предприятия распределились следующим образом: Ventolor Holding LTD — 61%, Наталья Лавренюк — 25%, АО «Финконсалтпро» — 14%.

По данным журналистов, Наталья Лавренюк — не чужой человек семье Медведчука-Марченко. По информации источников «Схем», в 2018 году Медведчук с Марченко и Лавренюк летели одним частным самолетом из Киева в Анапу.

АО «Финконсалтпро» — новый бизнес-партнер семьи Медведчука-Марченко в нефтяном бизнесе. Компанией владеет ее директор — Николян Родион Гургенович.

Нефтяной бизнес стал новым направлением для Николяна. До последнего времени он занимался популяризацией малой авиации, был соучредителем ряда аэроклубов в России, также до сих пор является соучредителем «Фонда содействия развитию авиации общего назначения».

В прошлом году Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина, признал, что из-за санкций США его жена Оксана Марченко числится собственницей бизнеса в России, которым управляет он.

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