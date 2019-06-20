В штабе ООС назвали свежие потери на Донбассе

В результате обстрелов за минувшие стуки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, один получил ранения и еще один — боевое травмирование, а сегодня также был ранен украинский военный. Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил.



Всего пророссийских боевиков обвинили в 24 случаях нарушения режима прекращения огня 19 июня.



В частности, в районе оперативно-тактической группировки «Восток» 14 раз были обстреляны позиции ООС. Огонь открывался в районе Новотроицкого, Лебединского, Марьинки, Песок, Водяного, Павлополя, Богдановки, Гнутово.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны 10 раз: у Новозвановки, Зайцево, Попасной, Крымского, Светлодарска, Новотошковского, Пивденного.



«С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил... один украинский военнослужащий получил ранения», — добавили в штабе.