140 тысяч жителей Донецкой области остаются без воды

Из-за обесточивания Белокузьминовского водовода 140 тысяч жителей Донецкой области почти месяц остаются без водоснабжения. Об этом сообщает телеканал «Донбасс».



Обесточивание произошло из-за долгов коммунального предприятия «Вода Донбасса», которые с 2014 года уже составляют около 3 миллиардов гривен. Половина этой суммы — задолженность на временно неподконтрольной украинским властям территории области.



В Донецкой облгосадминистрации рассказали, что с просьбой помочь в решении проблемы с задолженностью обращались к правительству Украины. «На сегодняшний день мы обращались к Минэкономразвития, чтобы изрезервногофонда были выделены средства на частичное погашение долгов "Воды Донбасса" — около 280 миллионов гривен [накопившихся] в этом году. Но получили отказ», — отметила замдиректора департамента ЖКХ ДонОГА Лариса Гусева.



В частности, 20 тысяч людей остались без водоснабжения в Константиновке и соседних селах. Несколько десятков местных жителей перекрыли дорогу с требованием восстановить подачу воды.



Местные чиновники пояснили, что Константиновку обеспечивают водой несколько водгогонов, на одном из которых произошло две аварии, а Белокузьминовский водовод обесточен.



Как передает телеканал, коммунальщики сообщили о ликвидации аварий и пообещали, что водоснабжение в Константиновке и околицах восстановится за четыре дня.