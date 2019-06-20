Премьер Малайзии не увидел доказательств вины РФ в докладе по MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы Совместной следственной группы по делу о крушении «Боинга» под Донецком в июле 2014 года и назвал их антироссийскими. Об этом пишет газета The Star.



«Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях», — считает Мохамад. Он добавил, что «следователи еще до изучения материалов дела заявили, что это сделала Россия».



«Нам нужно доказательство вины [России] в случившемся. Но пока что нет никаких доказательств, а только слухи», — подчеркнул премьер.

19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.



МИД России назвал результаты расследования «голословными».



Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал результаты доклада и выразил надежду, что на скамье подсудимых откажутся все виновники трагедии.



Госсекретарь США Майк Помпео призвал Москву обеспечить, чтобы все обвиняемые лица, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед правосудием