«Министром образования ДНР» стал работавший в Приднестровье

Так называемым министром образования при группировке «ДНР» вместо Евгения Горохова 19 июня был назначен Михаил Кушаков. Об этом говорится в «указах» главы «ДНР» Дениса Пушилина.



С лета 2015 года Кушаков был «первым заместителем министра образования».



Согласно биографии, обнародованной «минобразования», Кушаков много лет проработал в самопровозглашенном Приднестровье в университете имени Т.Г. Шевченко на должностях: доцент кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета, заведующий кафедрами конституционного и административного права, уголовного права, декан юридического факультета, проректор по международной деятельности университета.