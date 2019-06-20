Срна вернулся в «Шахтер»

Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна завершил выступления в итальянском «Кальяри» и возвращается в донецкий футбольный клуб, где присоединится к тренерскому штабу Луиша Каштру. Об этом сообщает пресс-служба «Шахтера».



Срна выступал за «горняков» с 2003 по 2018 год, провел 536 матчей и забил 49 голов.



С «горняками» он выиграл Кубок УЕФА, стал 10-кратным чемпионом Украины, 7 раз становился обладателем Кубка Украины и 8 раз – Суперкубка.



Последний матч за «Шахтер» Срна провел 13 сентября 2017 года против итальянского «Наполи» в рамках Лиги чемпионов. Позже он был дисквалифицирован из-за приема допинга на 18 месяцев.