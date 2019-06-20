Путин заявил, что вопрос освобождения украинцев должен решаться взаимно

Проблема освобождения граждан Украины, которые находятся в заключении на территории России, должна решаться в комплексе, с учетом решения судьбы россиян, находящихся в таком же положении на территории Украины.



Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.



«Мы, прежде чем решать такие вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба людей, которые нам небезразличны, в том числе российских граждан, которые находятся в таком же положении на территории Украины», — добавил Путин.



По его слвам, вопросами освобождения граждан по поручению бывшего президента Украины Петра Порошенко занимается украинский политик Виктор Медведчук, который «очень близко к сердцу это все принимает».



«Совсем недавно вот он был и ставил вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента недалеко от Керченского пролива, ставил вопрос об освобождении еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в России», — рассказал Путин.