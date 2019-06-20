Зеленский рассказал, чем Ахметов, Пинчук и Коломойский помогут Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявил, что трое крупнейших украинских бизнесменов — Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук — будут инвестировать в Донбасс. Об этом он сказал на встрече с бизнес-сообществом в Киеве 20 июня.



Зеленский призвал присутствующих бизнесменов «продемонстрировать людям, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в свободной, достойной и независимой Украине». По его словам, это возможно реализовать путем создания качественных условий пересечения линии соприкосновения, строительством дорог, а также развитием экономики и социальной сферы.



«Я призываю вас не стоять в стороне и присоединиться к финансированию этого проекта, как в качестве инвесторов, так ив качестве благотворителей», — призвал Зеленский.



«То же самое я недавно предложил собственникам большого бизнеса Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому. Они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов», — сообщил президент.



Так, рассказал он, Виктор Пинчук обеспечит квартирами 24-х украинских моряков, удерживаемых в РФ после задержания в Керченском проливе, а также «будет опекаться проблемами социальной помощи всех военнослужащих».



«С господином Ахметовым мы не только пришли к согласию отмены формулы "Роттердам +", но и к договоренности, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса», — утверждает Зеленский.



«Господин Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает», — добавил он, взывав смех в зале.



Как сообщил Зеленский, для восстановления Донбасса необходимо более 300 миллиардов гривен.