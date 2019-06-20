Евросоюз: Военные грузовики у границы с РФ на Донбассе вызывают беспокойство

Европейский Союз обеспокоен движением грузовиков на участке российско-украинской границы, которая не контролируется правительством Украины. Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и аннексии Крыма, оглашенном в четверг во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».



«Мы остаемся глубоко обеспокоены зафиксированным СММ движением грузовых автомобилей через российско-украинскую государственную границу на неподконтрольных правительству территориях. Военные грузовики, обнаруженные СММ 14 июня, курсировали туда и обратно между железнодорожной станцией и складом в неподконтрольных правительству Суходольске вблизи российско-украинской государственной границы, что увеличивает наше беспокойство и вызывает новые вопросы», - говорится в заявлении.



В Евросоюзе также заявили об осуждении ограничений, влияющих на свободу передвижения СММ, которые происходит на неподконтрольных правительству блокпостах на юге Донецкой области и вблизи российско-украинской государственной границы в Луганской области.



«Эти рестрикции ограничивают способность Миссии комплексно мониторить эти районы», - говорится в заявлении.



В недавнем отчете СММ ОБСЕ сообщалось, что ночью 14 июня во н. п. Суходольск (неподконтрольный правительству, 38 км юго-восточнее Луганска), примерно в 10 км к западу от границы, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал несколько военных грузовиков, которые курсировали в течение 2,5 часов между главным зданием железнодорожной станции и складским помещением к юго-западу от станции. Пути от указанной станции ведут на восток до границы с РФ, юго-восточнее неподконтрольного Изварино.