Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 20 июня.

Президент России Владимир Путин считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать прямые переговоры с членами группировок «ЛНР/ДНР».



Путин заявил, что Москва не видит доказательств своей причастности к крушению пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17. Днем ранее Международная следственная группа обнародовала имена четырех подозреваемых в причастности к крушению МН17. Среди них — двое бывших российских военных и экс-сотрудник ФСБ РФ.



Госсекретарь США Майк Помпео призвал Москву обеспечить, чтобы все лица, обвиняемые по делу МН17 и находящиеся на территории РФ, предстали перед правосудием.



Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад недоволен результатами работы Совместной следственной группы по делу о крушении «Боинга» и назвал их антироссийскими.



ЕС обеспокоен движением грузовиков на неподконтрольном Украине участке границы с РФ. 14 июня СММ ОБСЕ зафиксировала передвижение военных грузовиков между жд-станцией и складом боевиков в Суходольске Луганской области.



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