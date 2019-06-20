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Евросоюз продлил санкций против РФ из-за невыполнения Минских соглашений

20 июня 2019, 22:07

Евросоюз продлил санкций против РФ из-за невыполнения Минских соглашений

Главы государств и правительств стран ЕС согласовали продление секторальных санкций против России из-за отсутствия прогресса в осуществлении минских соглашений. Причина этого -. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Европейского Совета Дональда Туск Пребен Ааман в Twitter.

Перед этим канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эммануэль Макрона, как участники «нормандской четверки», рассказали своим коллегам об отсутствии прогресса в осуществлении минских соглашений. Теперь удлинение санкций формально еще должен утвердить Совет ЕС, передает DW.

Экономические санкции ЕС ввел в 2014 году. Они касаются оборонного, финансового и энергетического секторов экономики РФ.

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