Ректор университета Шевченко отменил назначение Портнова на должность преподавателя

Ректор Киевского национального университета имени Шевченко Леонид Губерский подписал приказ об отмене назначения экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова на должность преподавателя университета, передает «Громадське».



Ректор подписал соответствующий приказ после студенческой акции в университете.



Текст приказа зачитал представитель профсоюза студентов вуза, в нем говорится, что назначение Портнова на должность преподавателя юридического факультета от 1 марта 2019 года отменено.



Ранее Андрей Портнов с сентября будет снова работать на кафедре конституционного права юридического факультета. Вечером 20 июня сотни студентов вышли на протест под главным корпусом университета Шевченко в Киеве, требуя отменить назначение Портнова.

Андрей Портнов, который занимал должность советника экс-президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия. В 2014 году Портнов выехал из Украины, некоторое время жил в России, а затем переехал в Вену.



В марте 2018-го СБУ возбудила дело о госизмене в отношении экс-заместителя главы АП времен Януковича Портнова. Поэтому Портнов подал иск в суд на Службу безопасности Украины.



6 марта 2014-го года ЕС ввел санкции против 18 граждан Украины, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека. Среди них был и бывший глава администрации президента Януковича Андрей Портнов.



Позже в марте 2015-го Европейский союз продлил санкции, но Портнова из списка исключил.