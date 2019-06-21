У Зеленского объяснили его заявление об отказе Ахметова от «Роттердам+»

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что олигарх Ринат Ахметов отказывается от формулы «Роттердам+».



«Я думаю, что там формулировка немного по-другому звучит: Ринату Леонидовичу Ахметову было сообщено, что формула "Роттердам+" больше существовать не будет. И он с этим, я допускаю, согласился, что будет жить по новым правилам», — сказал Герус во время интернет-трансляции программы «Право на власть».



Также представитель президента выразил надежду, что расследование правоохранителей не будет искусственно затягиваться. «Именно в результате этого расследования мы должны узнать, кто на этом (формуле "Роттердам+" — прим.) и сколько не очень легально заработал», — подчеркнул Герус.

20 июня президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с олигархом Ринатом Ахметовым об отмене формулы «Роттердам+», которая использовалась для определения цены угля в себестоимости электроэнергии тепловых электростанций.



По словам Андрея Геруса, формула «Роттердам+» уже де-факто не применяется.