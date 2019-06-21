Житель Донецка получил ранения в результате обстрела

Житель Петровского района Донецка получил ранения в результате обстрела 14 июня. Об этом сообщается в отчетеСпециальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



Информацию о пострадавшем наблюдателям сообщили медработники больницы в Петровском районе Донецка. По их словам, 14 июня в больницу поступил мужчина 58 лет с осколочными ранениями ноги.



«По словам пребывавшего в больнице мужчины, 14 июня примерно в 19:00 он шел по улице Левченко в микрорайоне Трудовские Петровского района, когда услышал 2 взрыва и получил ранения в результате разрыва снаряда, произошедшего в 20 м от него», - говорится в отчете.



14 июня СММ зафиксировала повреждения дома в том же районе.