Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на 21 июня зарегистрировала 94 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые должны состояться 21 июля, в Донецкой и Луганской областях.

В Донецкой области по состоянию на 21 июня зарегистрировано 55 кандидатов, в Луганской — 39 кандидатов в депутаты. Всего в двух областях 18 округов, из них в Донецкой области — 12 округов, в Луганской — 6 округов.

Выборы в парламент пройдут только на территориях, которые контролируются украинским правительством.

В Донецкой области:

Избирательный округ № 45 (Ясиноватский район, ПГТ Очеретино, Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район) — 3 кандидата:

Бычков Олег — юрист, ЧАО «Авдеевский коксохимический завод»;

Бордунов Эдуард — заместитель директора ЧП «Юридическая фирма «ФОКС»;

Сбежнев Тимур — ФОП.

Избирательный округ № 46 (Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района (избирательные участки № 140041 — 140086, 140643 — 140660) — 2 кандидата:

Бугайков Сергей — директор, региональный филиал «Донецкая железная дорога» ЧАО «Украинская железная дорога»;

Шинкаренко Александр — пенсионер.

Избирательный округ № 47 (Славянск, Александровский, Славянский районы) −7 кандидатов:

Буркивская Виктория — директор, ООО «СтудиоПак Украина Лимитед»;

Виноградов Сергей — менеджер по продажам, ООО «СтудиоПак Украина Лимитед;

Кутова Наталия — менеджер по продажам, ООО «СтудиоПак Украина Лимитед»;

Недава Олег — народный депутат Украины, член политической партии «Наш Край»;

Ревуцкая Татьяна — администратор, ООО «ДБП РИАЛ ЭСТЭЙТ»;

Самовалова Инна — ФОП;

Солод Юрий — народный депутат Украины, член Политической партии «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ».

Избирательный округ № 48 (Краматорск) — 14 кандидатов:

Ефимов Максим — народный депутат Украины;

Ефимов Максим — безработный;

Зубов Валентин — пенсионер, член политической партии «Народно-трудовой союз Украины»;

Кумачов Александр — инспектор деканата факультета интернатуры и последипломного образования, Донецкий национальный медицинский университет;

Лазаренко Екатерина — главный бухгалтер, коммунальная организация «Краматорский городской фонд поддержки предпринимательства»;

Масалитин Сергей — безработный;

Никитин Никита — безработный;

Ошурко Денис — секретарь, Краматорский городской совет Донецкой области;

Скляров Дмитрий — ведущий юрисконсульт, ООО «Краматорсктеплоэнерго»;

Сокол Максим — менеджер по продажам, ООО «МК-сервис»;

Соломко Валерий — пенсионер;

Тонкошкур Егор — инженер-электроник III категории, ЧАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения»;

Харченко Виктор — ФОП;

Щербачук Яна — заместитель начальника юридического отдела, ЧАО «Веско».

Избирательный округ № 49 (Дружковка, Константиновка, Константиновский, Покровский районы) — информации о зарегистрированных кандидатах на сайте ЦИК нет.

Избирательный округ № 50 (Покровск, Доброполье, Мирноград, Добропольский район) — 3 кандидата:

Аксенов Андрей — Добропольский городской голова;

Дашковец Нелля — преподаватель, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры;

Остриков Владимир — начальник отдела по работе с персоналом, Львовская таможня Государственной фискальной службы Украины.

Избирательный округ № 51 (Бахмутский район, ПГТ Зайцево, Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района (избирательные участки № 141523, 141527) — 5 кандидатов:

Весёлкин Владимир — руководитель, Военно-гражданская администрация поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области;

Ковалёв Александр — пенсионер; Назимко Екатерина — заместитель директора ООО «Прове Групп»;

Олейник Андрей — директор ООО «БКГ Базис»;

Чанов Дмитрий — руководитель состава, ООО «ИКТ ПЛАСТИК».

Избирательный округ № 52 (Торецк, Дебальцево, Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района (избирательные участки № 140681 — 140687, 140690) — 7 кандидатов:

Аксакова Юлия — директор по правовым вопросам, ЧАО «Кудрюмивский завод кислотоупорных изделий»;

Ленко Николай — Новгородский поселковый голова Торецкое Донецкой области;

Пахомов Евгений — главный инженер, ООО «ЕВРОМИНЕРАЛ»; Приходько Юрий — пенсионер;

Рыбак Игорь — председатель правления, ЧАО «Торецкий хлебокомбинат»;

Третьяков Сергей — президент, федерация легкой атлетики Донецкой области;

Тритяченко Олег — управляющий по вопросам коммерческой деятельности и управления, ООО «Кислотоупор ЛТД».

Избирательный округ № 57 (Мариуполь, Кальмиусский район, часть Левобережного района (избирательные участки № 142356 — 142411) города Мариуполь) — 3 кандидата:

Карпов Владислав — и.о. руководителя производства, ООО «Вектор 8»;

Куршев Андрей — директор ООО «Спецтрейдинг»;

Трибушкин Евгений — пенсионер.

Избирательный округ № 58 (Мариуполь, Центральный район, Приморский район города Мариуполь) — 2 кандидата:

Липириди Алексей — советник Федерация греческих обществ Украины;

Рубан Ольга — безработная.

Избирательный округ № 59 (Марьинка, города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы) — 5 кандидатов:

Ефименко Федор — заместитель генерального директора, ООО «Международная транспортно-экспедиторская компания „ИнтерТрансСервис“;

Кирилов Сергей — глава, Константиновский районный совет Донецкой области, член Политической партии „НАШ КРАЙ“

Сажко Сергей — народный депутат Украины;

Суков Руслан — ФОП;

Фоменко Владимир — директор КП „Теплосеть“ Угледарского городского совета».

Избирательный округ № 60 (Волноваха, Бойковский, Волновахский, Мангушский, Никольский, Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь (избирательные участки № 140376, 140377) — 4 кандидата:

Весёлкина Алиса — безработная;

Иванова-Емельяненко Наталия — пенсионерка;

Рогаченко Богдан — заместитель генерального директора по развитию, ЧАО «ЭКОПРОД», член Аграрной партии Украины;

Щербань Руслан — глава набсовета ЧАО АКБ «Капитал», экс-депутат Донецкого областного совета по партийному списку Партии регионов.

В Луганской области:

Избирательный округ № 105 (город Счастье, Новоайдарский район, Октябрьский район, часть Каменнобродского района города Луганска (избирательные участки № 441419 — 441432), часть Новоайдарского района (избирательные участки № 441404 — 441408, 441413) — 15 кандидатов:

Анистратенко Александр — адвокат;

Бажановская Елена — менеджер по корпоративной социальной ответственности и социального развития, ДТЭК Приднепровская ТЭС;

Волков Ярослав — безработный;

Галаган Юрий — пенсионер;

Галасюк Богдален — безработный;

Жувакин Виктор — директор ООО «ЛУГАНСЬКБУТАНГАЗ»;

Косяк Сергей — ФОП;

Кравченко Владислав — директор ООО «Правовая Гильдия»;

Крымовская Анна — безработная;

Мартинов Людмила — безработная;

Михова Инесса — безработная;

Мусийченко Николай — руководитель, адвокатское бюро «Николая Мусийченко»;

Подгорная Дария — безработная;

Татарка Сергей — Победивский сельский председатель Новоайдарского района Луганской области;

Шевцов Алексей — директор КП «Жилбудсервис».

Избирательный округ № 106 (город Северодонецк, часть города Кадиевка (избирательные участки № 441212 — 441232, 441249 — 441251, 441258 −441260, 441262), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440393 — 440396, 440398 — 440421, 440424) — 4 кандидата:

Бережной Александр — старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела противодействия коррупции, Управление защиты экономики в Луганской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины;

Боголий Инна — ФОП;

Москаль Геннадий — безработный;

Фурман Юрий — советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член политической партии «НАШ КРАЙ».

Избирательный округ № 107 (город Лисичанск, часть города Кадиевка (избирательные участки № 441233 — 441248, 441252 — 441257), часть города Первомайск (избирательные участки № 440975 — 440980, 440987, 440988), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440381 — 440392, 440422, 440423) — 3 кандидата:

Кулеша Анатолий — ФОП;

Сухов Александр — советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член политической партии «НАШ КРАЙ»;

Шутов Владимир — пенсионер.

Избирательный округ № 112 (Рубежное, Брянка, Голубовка, часть города Первомайск (избирательные участки № 440981 — 440986, 440989 — 440994, 441014, 441015), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440787, 440995 — 441003, 441005 — 441013) — 4 кандидата:

Бушко Наталия — руководитель финансово-экономического департамента, ООО «Финсервис БИЗНЕС»;

Вельможный Сергей — советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член политической партии «НАШ КРАЙ»;

Мельник Виктор — безработный;

Томенко Роман — фотограф, Центральный ЗАГС города Киев.

Избирательный округ № 113 (Сватово, Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района (избирательные участки № 440257 — 440283) — 7 кандидатов:

Воловенко Александра — бортпроводник, ЧАО «Международные авиалинии Украины»;

Живага Николай — директор СООО «Агродвир»;

Красюк Владимир — директор ООО «МИР-ИГРУШЕК УКРАИНА»; Курило Виталий — народный депутат Украины;

Лукашев Анатолий — юрисконсульт, Благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова»;

Мурашко Кирилл — безработный;

Рыбалко Евгений — Сватовский городской голова.

Избирательный округ № 114 (ПГТ Станица Луганская, Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района (избирательные участки № 440467, 440477, 440478, 440501, 440502, 440509) — 6 кандидатов:

Василец Олеся — помощник-консультант народного депутата Украины;

Домащенко Татьяна — заведующий, КУ «Районный методический кабинет работников образования Станично-Луганского района»;

Мошенский Валерий — голова, общественная организация «Институт общественного контроля»;

Падеев Станислав — ФОП;

Хижняк Илья — директор филиала, компания «Марио Сервис»;

Шахов Сергей — народный депутат Украины, член политической партии «НАШ КРАЙ».