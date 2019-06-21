Поплавский заявил о подготовке встречи Зеленского и Путина

Народный депутат Михаил Поплавский заявил о подготовке встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».



«По моей информации, команда готовится, потому что выезжать нужно с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно», — сказал он. Поплавский добавил, что сторонам нужно проработать предложения и согласовать дипломатические каналы, а потом президенты примут уже согласованные решения.



Украинская и российская сторона официально не сообщали о каких-либо контактах Путина с Зеленским, после того как последний стал президентом Украины. В Кремле говорили, что Путин занимает выжидательную позицию, а сам президент России утверждал, что не отказывался от контактов с Зеленским, хотя и не получал таких предложений.



Недавно Зеленский заявил, что на первой встрече с Путиным сказал бы ему, что «Донбасс и Крым — это Украина». После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин всегда начинет общение «с правильных фраз» и поступит также в случае разговора с Зеленским.