Президент Чехии считает, что миру нужно смириться с аннексией Крыма Россией

Президент Чехии Милош Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем, что Крым был аннексирован Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу Barrandov.



«Это свершившийся факт. Хоть и жаль, с этим ничего не поделать», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности урегулирования ситуации с полуостровом.



Земан также считает, что западные санкции, введенные за аннексию Крыма и конфликт на Донбассе, существенно не повлияли на Россию. Он подчеркнул, что позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель по этому поводу также претерпели изменения.



«Они оба признали, что санкции не привели к существенным изменениям ни в российской экономике, ни в российской политике», — заявил президент Чехии.



Он подчеркнул: «Когда санкции не действуют, их нужно отменить».