В Кабмине заверили, что шахты под контролем «Л-ДНР» не затопят свободную территорию

Власти Украины знают о проблеме затопления шахт на неподконтрольной территории Донбасса и контролируют ситуацию с перетоком вод. Об этом заявил заместитель министра энергетики Анатолий Корзун во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



«На сегодня ситуация перетока воды шахт неподконтрольной територии находится на контроле и особой угрозы не несет», — сказал он.



При этом Корзун отметил, что есть проблема с очисткой шахтных вод на шахте «Золотое» в Луганской области. Однако он заверил, что сейчас готовится проект решения, согласно которому Луганская военно-гражданская администрация выступит заказчиком строительства очистных сооружений на шахте «Золотое», которая занимается откачкой этих вод. По словам Корзуна, на это есть необходимые финансовые средства.