У Путина предложили «набраться терпения» по обмену заключенными с Украиной

Процесс обмена заключенными между Россией и Украиной не может быть быстрым, всем участникам стоит запастись терпением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РБК.



Песков заявил, что у российской стороны «есть готовность» к обмену заключенными. «Важно, чтобы она встретила взаимность с украинской стороны. В Киеве есть понимание необходимости продвижения в этой сфере», — сказал он.



При этом он отметил, что от Украины и России потребуется двусторонняя работа, «которая не может быть открытой и публичной». «Поэтому стоит набраться терпения», — подчеркнул Песков.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что проблема освобождения украинцев, которые находятся в заключении на территории России, должна решаться в комплексе, с учетом решения судьбы россиян, находящихся в таком же положении на территории Украины.



Киев и Москва считают часть своих граждан, находящихся в заключении или под арестом на территории друг друга, политическими заключенными. Этот вопрос неоднократно обсуждался официальными лицами.



В частности, Украина призывает освободить режиссера Олега Сенцова, осужденного за шпионаж журналиста Романа Сущенко, Александра Кольченко и других.



Москва относит к числу политзаключенных руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, дезертиров-перебежчиков Александра Баранова и Максима Одинцова, а также активистку общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол.