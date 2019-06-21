В СБУ заявили о блокировании канала финансирования группировки «ДНР» из Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев с неподконтрольных территорий, временно проживающих в Киеве, организовали перевод средств для финансового обеспечения боевиков.



«Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НВФ „ДНР“. Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банковских учреждениях», - говорится в сообщении.



В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины задокументировали, что противоправный механизм функционирует с 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти пять миллионов гривен.



«Правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, сорок девять банковских карточек и „черную“ бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма) фигурантам дела планируется объявить подозрения», — добавили в ведомстве.