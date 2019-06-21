В Раде судей заявили о давлении новой администрации президента

На заседании Рады судей Украины 21 июня глава РСУ заявил о попытках представителей Администрации Президента сорвать проведение XVII съезда судей. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».



Олег Ткачук считает, что заместитель главы РСУ Вадим Бутенко и заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка стремятся «подорвать» независимость судебной власти.



«Накануне заседания РСУ, сегодня ночью и утром ко мне стала поступать информация от судей из разных регионов и членов РСУ о том, что из Администрации Президента председателям судов поступают звонки с требованием дать делегированным от этих судов в РСУ судьям сорвать проведение съезда», - заявил Ткачук.



В работе РСУ пока объявлен перерыв.



Замглавы РСУ Вадим Бутенко заявил присутствующим журналистам, что заявление Ткачука стало неожиданным для него.



«Я недавно встречался с Русланом Рябошапкой, но ни о каком срыве съезда судей речь не шла. Мы общались три минуты. Обговорили проблемы судов первой инстанции»,- рассказал Бутенко.