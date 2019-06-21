Жительница села под Мариуполем получила ранение вследствие обстрела

В Донецкой области в результате обстрела ранена 66-летняя жительница села Чермалык и поврежден дом. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил.



«Сегодня, 21 июня, наблюдательная группа "Мариуполь" украинской стороны СЦКК при проведении фотофиксации установила, что обстрел осуществлен из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки ЗУ-23-2, а также стрелкового оружия», - говорится в сообщении.



Известно, что 66-летняя женщина получила осколочное ранение левой ключицы и находится в городской больнице Мариуполя. Отмечается, что сам инцидент произошел 20 июня в 23:00.



Кроме того, обстрелом поврежден частный дом в этом же населенном пункте Чермалык по улице Первомайская, 41.