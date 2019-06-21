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На Марше равенства в Киеве ожидается колонна ЛГБТ-военных

21 июня 2019, 17:18

На Марше равенства в Киеве ожидается колонна ЛГБТ-военных

На Марше равенства, который состоится 23 июня в Киеве, отдельной колонной пройдут ЛГБТ-военные. Об этом «Центру прав человека» сообщил один из организаторов колонны, доброволец батальона «Донбасс» (2014-2016 годов) Виктор Пилипенко.

По его словам, идея отдельной колонны для ЛГБТ-военнослужащих появилась после публичного каминг-аута, который Пилипенко совершил в прошлом году.

«После этого я создал группу в Facebook "Военные ЛГБТ и наши союзники", где собрал всех неравнодушных ЛГБТ-ветеранов и наших союзников для того, чтобы о том, что ЛГБТ-люди воюют за конституционные права граждан Украины, знало как можно больше людей », - рассказал он.

Ветеран АТО вместе с другим организатором колонны собирают людей, чтобы вместе пройти по центру Киева во время Марша равенства.

«Минимальное количество людей в колонне — 15 Но надеемся, что согласится больше. К сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут нас поддержать своим присутствием, ведь большинство сейчас находится в зоне ООС или в других городах. Известно, что в колонне должна быть военная трансгендерная девушка и мама трансгендерного парня и ветерана Себастьяна Романова», — добавил Пилипенко.

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ЛГБТ Виктор Пилипенко
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