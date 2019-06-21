Сивохо от «Слуги народа» будет соперничать на выборах с Колесниковым от «Оппоблока»

Партия «Слуга народа» опубликовала данные о своих кандидатах в одномандатных округах Донецкой области на внеочередных парламентских выборах 21 июля.



Известны имена 12 кандидатов. Среди них участник КВН, креативный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Сивохо. Он баллотируется по округу 49 (Дружковка, Константиновка). Таким образом, одним из оппонентов Сивохо по этому округу станет глава политсовета 0«Оппозиционного блока» Борис Колесников.



Округ 45 (Киевский район Донецка, Авдеевка, Ясиноватский район): директор частного предприятия «Элеко» Георгий Кюрджиев.



Округ 46 (Бахмут, Лиман): маркетолог Родион Вощанов.



Округ 47 (Славянск): доцент кафедры теории, истории государства и права и конституционного права Университета Государственной фискальной службы Украины Василий Патлачук.



Округ 48 (Краматорск): предприниматель Евгений Васили.



Округ 50 (Мирноград, Покровск): адвокатесса Татьяна Романцова.



Округ 51 (Бахмутский район): предприниматель Дмитрий Радченко.



Округ 52 (Торецк): коммерческий директор ООО «Торговый дом Торг Сити» Сергей Губа.



Округ 57 (Мариуполь): глава Талаковского поселкового совета Вячеслав Салгалов./



Округ 58 (Мариуполь): предприниматель Виктор Романюк.



Округ 59 (Угледар, Марьинка): юристка, заместительница директора ООО «Укрхимпромторг» Наталья Цибань.



Округ 60 (Волноваха): Александр Безуглый. Работал главным врачом в Волновахской центральной районной больнице.