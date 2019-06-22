РФ утилизирует украинскую лодку, захваченную во время аннексии Крыма

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию нескольких кораблей, среди которых украинская подводная лодка «Запорожье», которую РФ захватила во время аннексии Крыма. Об это сообщает "Громадське".Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 25 июля. Сумма контракта неизвестна.



В документах тендера одним из лотов фигурирует дизельная подводная лодка проекта 641, но не указано его название. Однако, в составе ВМФ РФ есть только одна субмарина этого типа — «Запорожье».



Ранее ЕС продлил санкции против России из-за аннексии Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года.