От Краматорска в Раду баллотируются два Максима Ефимова

14 человек зарегистрированы кандидатами в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №48 в КраматорскеДонецкой области. Среди них — двое Максимов Ефимовых, свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.



Так, в Раду вновь баллотируется нынешний нардеп, член фракции «Блок Петра Порошенко» Максим Викторович Ефимов.



Указывается, что он родился 1 ноября 1974 года в городе Петропавловск Северо=Казахстанской области (Казахстан). Имеет высшее образование. Проживает в поселке Беленькое под Краматорском. Самовыдвиженец.



Его практически полный теска — Максим Александрович Ефимов — также самовыдвиженец. Родился 31 декабря 1976 года в Киеве, временно безработный. Имеет общее среднее образование.



Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.