Суд разрешил баллотироваться беглому Онищенко, который якобы представлял Украину на конных соревнованиях

Апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на досрочные выборы в Верховную Раду. Об этом сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на решение суда от 21 июня.



Онищенко покинул страну в 2016 году, однако законодательство разрешает участвовать в парламентских выборах только тем, кто постоянно проживал на территории Украины последние 5 лет.



ЦИК отказывалась регистрировать Онищенко на выборах, так как он находится в розыске. Нардеп обжаловал это решение.



В автобиографии как кандидат Онищенко написал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту «в статусе всадника». В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации «Всеукраинская федерация конного спорта Украины». Суд принял его аргументы и удовлетворил ходатайство.



«Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждающие уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время», — говорится в решении суда.



Следовательно, нардеп-беглец Онищенко сможет баллотироваться на 93-м округе Киевской области.



Онищенко является фигурантом ряда уголовных производств. В частности, его подозревают в газовых махинациях, которые нанесли ущерб госбюджету в размере более 1,5 миллиарда гривен.



По данным журналистов, соратники Петра Порошенко договаривались о покупке должностей и голосов для принятия выгодных для президентской партии решений при посредничестве Онищенко.

