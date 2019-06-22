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Новинский пойдет на выборы по мажоритарке вместо партийного списка Оппоблока

22 июня 2019, 13:00

Новинский пойдет на выборы по мажоритарке вместо партийного списка Оппоблока

Народный депутат Вадим Новинский будет баллотироваться по мажоритарному округу от «Оппозиционного блока» на досрочных парламентских выборах. Об этом заявил нардеп Евгений Мураев, передает пресс-служба Оппоблока.

Ранее в Оппоблоке заявляли, что Новинский вошел в первую десятку партийного списка на выборах в Верховную Раду.

Причина, по которой нардеп будет избираться от округа вместо партийного списка, не называется.

Также пока неизвестно, от какого округа будет избираться нардеп.

Новинский был избран депутатом Верховной Рады 8 созыва по спискам Оппоблока. Он занимал 11 место в списках партии на парламентских выборах 2014 года.



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