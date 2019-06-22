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Зеленский: Война не должна стать привычным явлением

22 июня 2019, 13:49

Зеленский: Война не должна стать привычным явлением

Война не должна стать привычным явлением для украинцев, заявил президент Владимир Зеленский по случаю Дня скорби и памяти жертв войны в Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента. 

«Вторая мировая ворвалась в наш дом и с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», – сказал Зеленский.

22 июня 1941 года произошла бомбардировка Киева.

Ранее Зеленский заявлял, что дипломатам Трехсторонней контактной группы необходимо дать шанс поговорить вновь. При этом, по его словам, Украина изменит формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в случае отсутствия прогресса в рамках Минских договоренностей. 

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