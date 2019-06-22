На КПВВ в Станице Луганской умер пенсионер

При пересечении линии соприкосновения в Луганской области скончался пожилой мужчина. Об этом сообщает представитель Уполномоченной Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.



По его информации, мужчина 1949 года рождения шел со стороны оккупированной территории.



«... при подходе к Украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но к сожалению врачи не смогли ничего сделать. По предварительным данным, врачи ставят диагноз обширный инсульт», — сообщил Лисянский.



С начала года на КПВВ Донбасса скончались как минимум 10 человек.