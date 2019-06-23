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Марш равенства в Киеве: молитвы и борьба за права ЛГБТ. Фоторепортаж

23 июня 2019, 09:17

Марш равенства в Киеве: молитвы и борьба за права ЛГБТ. Фоторепортаж

В Киеве проходит Марш равенства, основная цель которого — привлечь внимание к проблемам и дискриминации ЛГБТКИ-сообщества.

Тема «Киев Прайда» — «Свобода. Единство. Борьба», лозунг — «Наша традиция — это свобода!». Организаторы ожидают до 10 тысячи участников.

Центр Киева перекрыт. Патрульные полицейские несут усиленную службу. На мероприятии задействована кавалерийская рота, подразделение тактико-оперативного реагирования, автопатрули, велопатрули и пешие наряды патрульной полиции.

Накануне Марша в Администрации президента призвали Национальную полицию гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений.

«Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное», — говорится в сообщении АП.

В поддержку Марша равенства впервые высказались и в Киевской городской госадминистрации. Так, первый заммэра столицы Николай Поворозник призвал жителей и гостей Киева «продемонстрировать свою толерантность ко всем людям, независимо от гендера, сексуальной ориентации, национальности, вероисповедания, цвета кожи, физического состояния, взглядов». Он также подчеркнул, что «Марш равенства — возможность показать, что Киев — действительно европейская столица».

Помимо активистов, На Марш пришли депутаты из европейских стран, делегация Канады во главе с послом Канады в Украине Романом Ващуком, представители Министерства здравоохранения Украины.

«Я вижу, как полицейские в этом году, и годом ранее, готовы защищать Марш. Я очень горжусь, что украинцы отстаивают этот Марш равенства. Это очень важно для демократии, для свободы мнения. Я надеюсь, что у нас будет счастливый Прайд», — сказала экс-депутат Европарламента Ребекка Хармс.

Депутат Киевской горгосадминистрации Юрий Дидовец рассказал, что уже четвертый год вместе с супругой посещает «Киев Прайд», так как считает, что «никто не может указывать кому и как жить, а права человека — самое ценное, что есть у человека».

Юрий Дидовец и Ребекка Хармс

Некоторые из противников Марша спровоцировали потасовку. Полицейские выводят агрессивно настроенных людей за ограждение.

Участников Марша также закидывали яйцами. Одной из участниц яйцо попало в глаз. 

В центре Киева собираются участники «Киев Прайда» — ежегодного Марша за права ЛГБТКИ людей (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квир и интерсекс). Хода начнется в 10.00.

Одновременно собираются сторонники так называемых традиционных ценностей. Около десяти молодых людей перекрыли дорогу с плакатами «Дети имеют право на папу и маму», «Все вместе — за семью», «Естественная семья — здоровая страна» и тд. Они также читают молитву, находясь по одну из сторон Марша. 

Еще около 20-ти противников «Киев Прайда» уже пожилого возраста находятся возле Золотых ворот с плакатами на пиках, на которых изображен Иисус. 

Напомним, что в рамках «Киев Прайда» было совершено несколько нападений на участников кинопоказа, который состоялся 19 июня. Неизвестные подбегали к участникам, избивали их и убегали с места события. Как стало известно, врачи, которых вызвали на место происшествия, отказались везти пострадавших в больницу.

 

 

 

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