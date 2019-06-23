На Марше равенства прошла колонна ЛГБТ-военных

Более 30 военных прошли колонной на Марше равенства в Киеве. Об этом передает «Громадське».



«Они пришли поддержать равенство для всех людей», — отметил один из участников Марша, доброволец батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко.



На вопрос о том, каково это быть геем в армии, он ответил, что «это некомфортно, так как очень много гомофобов».



«Именно из-гомофобов, в частности, гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе», — добавил он.

В Киеве прошел Марш равенства, основная цель которого — привлечь внимание к проблемам и дискриминации ЛГБТКИ-сообщества. Полицейские задержали девять провокаторов, открыты уголовные производства.