МВД: Пострадавших и задержанных на Марше равенства нет

Пострадавших и задержанных во время Марша равенства нет, заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Никаких заявлений о пострадавших у нас на эту минуту нет», — сказал Яровой на брифинге после завершения Марша равенства.



По его словам, все привлекаемые подразделения правоохранителей справились со своим заданием по обеспечению порядка во время мероприятия.



Что касается взрыва в парке Шевченко, Яровой сообщил, что «кто-то бросил петарду», но отметил, что это рядовое событие для таких масштабных массовых мероприятий.



«Во время проведения сегодняшних массовых мероприятий ни одного сообщения о нарушениях в полицию не поступало», — добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.



Он также констатировал, что задержаний в ходе мероприятий не было.



По словам правоохранителей, в Марше равенства приняло участие более 3 тыс. человек.

В Киеве прошел Марш равенства, основная цель которого — привлечь внимание к проблемам и дискриминации ЛГБТКИ-сообщества. Полицейские задержали девять провокаторов, открыты уголовные производства.