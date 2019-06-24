Трое украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих в результате обстрелов. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего пророссийских боевиков обвинили в 34 случаях нарушения режима прекращения огня. Из них восемь раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 миллиметров, минометов калибра 120 и 82 миллиметров.



Подчеркивается, что украинские подразделения открывали ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями оружия.