ЦИК не зарегистрировала кандидатами членов партии Саакашвили

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты членам партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК по итогу рассмотрения документов кандидатов 23 июня.

В ЦИК отметили, что внеочередные выборы в Верховную Раду были назначены указом президента от 21 мая, следовательно партия Саакашвили не могла рассматривать вопросы об участии в выборах на заседании 8 мая.

В ЦИК также посчитали, что съезд партии «Движение новых сил» 10 июня и утверждение на нем избирательного списка кандидатов состоялось в нарушение требований устава этой партии, в связи с чем в Национальную полицию будет направлено обращение.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.