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В Донецкой области показали курортный поселок, который пустует из-за конфликта

24 июня 2019, 11:15

В Донецкой области показали курортный поселок, который пустует из-за конфликта

Курортный поселок Сопино в 10 километрах от Мариуполя Донецкой области уже пять лет не посещают туристы из-за близости к зоне боевых действий. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».

Поселок попадал под обстрелы в 2014-2015 годах. С тех пор пансионаты и детский лагерь Сопино закрыли. До конфликта поселек принимал около 5 тысяч туристов в сезон.

Часть побережья Азовского моря в Сопино по-прежнему заминирована.

В поселке проживают около полтысячи человек, которые ранее жили за счет туристического бизнеса. Сейчас люди вынуждены зарабатывать, торгуя на рынках Мариуполя выращенными на огороде фрукты и овощи.

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